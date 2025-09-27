"أوبك+" يتجه لزيادة إنتاج النفط في نوفمبر



يتوقع تجار النفط أن يتفق "أوبك+" على إضافة المزيد من الإنتاج المتوقف في نوفمبر مع سعي التحالف لاستعادة حصته في السوق العالمية.

يُرجح أن توافق السعودية وشركاؤها على إجراء زيادة أخرى لشهر نوفمبر، وسط توقعات بأن تتماشى مع الزيادة البالغة 137 ألف برميل يومياً التي أُقرت للشهر المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء التجار والمحللين. ومن المنتظر أن تعقد ثماني دول رئيسية مؤتمراً عبر الفيديو في 5 أكتوبر.

منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بدأت في إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات إلى الأسواق، تبلغ 1.66 مليون برميل يومياً، على مراحل بشكل شهري، رغم توقعات من مختلف أطراف صناعة النفط بحدوث فائض وشيك.

أسواق النفط تستوعب زيادات الإنتاج

في المقابل، ترى الرياض أن خطواتها الأخيرة برهنت على سلامة استراتيجيتها بعدما أعادت سريعاً شريحة سابقة تبلغ 2.2 مليون برميل خلال الأشهر الماضية متحدية توقعات متشائمة. ولم تضعف أسعار النفط إلا بشكل طفيف مع قيام الصين بشراء الإمدادات لبناء احتياطياتها الاستراتيجية، ومع عدم تحقق الزيادات التي أعلنها "أوبك+" بالكامل.

تكديس الصين لاحتياطيات النفط يربك حسابات التجار في سنغافورة

تداولت عقود النفط الآجلة قرب مستوى 69 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، لتظل منخفضة بنحو 7% منذ بداية العام. ويمنح هذا التراجع بعض الارتياح للمستهلكين بعد سنوات من التضخم، ويساعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مساعيه لخفض أسعار الفائدة والضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.