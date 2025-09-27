بالقانون .. حظر زرع أعضاء بشرية تتسبب في اختلاط الأنساب

تضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية ، الضوابط والإجراءات اللازمة التي تنظم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية من جسم إنسان لآخر.

وحظر القانون زراعة الأعضاء التي من شأنها أن تتسبب في اختلاط الأنساب ، حيث نص القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له



ويحظر نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم.

شرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

كما يحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.