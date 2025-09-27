قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير يوجه بدراسة أثر مشروعات النقل على التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الشكاوى الحكومية تستجيب لعدد من طلبات ذوى الهمم
بعد دعوته لتشكيل قوة عسكرية لتحرير فلسطين.. واشنطن تلغي تأشيرة رئيس كولومبيا
تجديد حبس مدير مدرسة المتهم بالتحرش بطالبة في القليوبية
عبد الصمد ماهر: الرياضة أداة فعالة للوقاية من الأمراض ودعم المبادرات الصحية
محافظ الغربية يوجه بإزالة أنقاض مصنع المحلة المنهار وفحص المنازل المجاورة
مدبولي يوجه بالاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين من ذوي الهمم
إطلاق برنامج مجاني لتعليم اللغة الألمانية لتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر
زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب غرب الصين.. ولا بيانات عن إصابات
حلف شمال الأطلسي يستعرض قوته أمام روسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27-9-2025
الدكتور سويلم يناقش مقترح مشروع إعادة تأهيل نظام الرى فى وادى النقرة

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة مقترح "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر GCF ، والذى يهدف لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الإحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية .

وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، و وضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، و وضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ .

وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يُعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ، مضيفاً أن هذا المشروع سيُسهم فى تحسين نظام الري بالمنطقة و رفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادى للمزارعين خاصة صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضاً تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع مما يؤدى الى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول الى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة .

واستعرض الدكتور سويلم المجهودات التى بذلتها أجهزة الوزارة خلال الفترة الماضية لحين نهو أنشطة المشروع وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الرى بمتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري، والتنسيق الذى تم بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، ومجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام المنطقة بمعرفة المنتفعين، حيث اسهمت كل هذه الإجراءات فى مرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح وارتفاع إنتاجية القمح بالمنطقة .

وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية عمل صيانات عاجلة لمحطات الرفع شملت صيانة أو إحلال وتجديد لبعض من وحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل عليه، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، وأعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، والتنسيق بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه .

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى ١٥٤ كيلومتر ، كما تضم المنطقة عدد من القرى و (٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها .

الرى التغيرات المناخية الدكتور سويلم الاستراتيجية الوطنية

