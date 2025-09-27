برلمانى يتساءل: من المسئول عن تشويه تمثال محمد علي في شبرا الخيمة ؟

تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول ما تم من تشويه لتمثال محمد علي بالمؤسسة بشبرا الخيمة.

وأوضح أنه في ضوء البيان الصادر عن نقابة التشكيليين بشأن ما جرى مع تمثال محمد علي، من نحت الفنان الكبير د. شمس القرنفلي أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها والذي جرى تشويهه بعد استبدال قاعدته الأصلية بأخرى لا تتسق مع الرؤية الجمالية والبصرية للعمل الفني وهو ما وصفته النقابة أنه “تصرف غير مسئول وتعدٍ صارخ على حقوق الملكية الفكرية للفنان وتشويه متعمد للذائقة البصرية والذوق العام”.

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : من الذي أصدر قرار تغيير قاعدة التمثال؟ وهل جرى استشارة الفنان صاحب العمل أو نقابة التشكيليين قبل التنفيذ؟ وكيف يتم العبث بمعلم فني وتاريخي بهذه القيمة دون وجود لجان فنية متخصصة تشرف على هذه التغييرات؟ وهل تتحمل الجهة المنفذة تكلفة إعادة القاعدة الأصلية، ومن يحاسب على إهدار المال العام في مثل هذه التصرفات العشوائية؟ وما هي خطة الدولة لحماية الأعمال الفنية والتاريخية من التشويه أو التغيير غير المدروس، وضمان احترام الملكية الفكرية للفنانين؟

وطالب النائب أشرف أمين بتشكيل لجنة دائمة من نقابة التشكيليين، أساتذة الفنون، ووزارة الثقافة لمراجعة أي تعديلات أو مشروعات تخص التماثيل والمعالم الفنية قبل البدء فيها وإصدار لائحة تنظيمية تلزم الجهات الحكومية بعدم المساس بأي عمل فني أو أثري إلا بعد موافقة اللجان الفنية المختصة وإعادة القاعدة الأصلية لتمثال محمد علي احترامًا لقيمة العمل الفني وحقوق الفنان ، مؤكداً ضرورة إطلاق سجل وطني للأعمال الفنية العامة لحمايتها من العبث أو التشويه.