قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رعب في تل ابيب.. FIBA ينتظر توجيهات الأوليمبية بشأن إيقاف إسرائيل

كرة السلة
كرة السلة
يسري غازي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) سيوقف المنتخبات الإسرائيلية في حال تلقي توصيات من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن متحدث باسم "FIBA"، بأن "الواقع الحالي هو أن الاتحاد الدولي لكرة السلة لا يزال يعتمد ويتبع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، ولا يتوقع أي تغيير في هذا الشأن. 

وبالتالي، لا توجد أي قيود مفروضة على الرياضيين الإسرائيليين أو الفرق الإسرائيلية في الوقت الحالي".

كما أوردت الصحيفة بيانا من الدوري الأوروبي (Euroleague) أكد عدم نيته استبعاد ناديي "مكابي تل أبيب" و"هابوعيل تل أبيب" من المنافسات.

وسبق وأن طلب ثمانية خبراء أمميون من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) استبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المسابقات الدولية.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد اتصل مسؤولو بعض الأندية الأوروبية بممثلي (UEFA) للاستفسار عن كيفية تجنب مواجهة الفرق الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية، حيث استفسروا عن آليات تجنب مواجهة الأندية الإسرائيلية في القرعة بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة. ومن جهتها، أوضحت (UEFA) أنها لم تتلق أي طلبات رسمية بهذا الشأن، وليس لديها أي إجراءات لمثل هذه العملية.


رعب في إسرائيل


ذكرت مواقع عبرية أن أن الأوساط الرياضية والسياسية في تل ابيب تخشي صدور أي قرار من الاتحادات الرياضية الدولية باستبعاد إسرائيل من الفعاليات الرياضية.


وتري المواقع العبرية أن تلك القرارات في الأوساط الرياضية من شأنها التأثير على صورة الكيان الصهيوني بالفعاليات الرياضية وتزيد من عزلتها في العالم.

يذكر أن المسؤولين عن الرياضة في الفلسطيني طالبوا في المحافل الدولية نظرائهم في كافة الدول بالتكاتف معهم والمطالبة بإيقاف وتعليق الأنشطة الرياضية في إسرائيل.

يأتي ذلك ردا على مجازر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

الاتحاد الدولي لكرة السلة اللجنة الأولمبية الدولية إسرائيل فلسطين مجازر غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

مالي

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي

أسطول الصمود

طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

مسيرات تخترق الدنمار

رصد طائرات بدون طيار جديدة فوق أكبر قاعدة عسكرية في الدنمارك

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد