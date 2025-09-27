رعب في تل ابيب.. FIBA ينتظر توجيهات الأوليمبية بشأن إيقاف إسرائيل

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) سيوقف المنتخبات الإسرائيلية في حال تلقي توصيات من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن متحدث باسم "FIBA"، بأن "الواقع الحالي هو أن الاتحاد الدولي لكرة السلة لا يزال يعتمد ويتبع المبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، ولا يتوقع أي تغيير في هذا الشأن.

وبالتالي، لا توجد أي قيود مفروضة على الرياضيين الإسرائيليين أو الفرق الإسرائيلية في الوقت الحالي".

كما أوردت الصحيفة بيانا من الدوري الأوروبي (Euroleague) أكد عدم نيته استبعاد ناديي "مكابي تل أبيب" و"هابوعيل تل أبيب" من المنافسات.

وسبق وأن طلب ثمانية خبراء أمميون من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) استبعاد الأندية والمنتخبات الإسرائيلية من المسابقات الدولية.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد اتصل مسؤولو بعض الأندية الأوروبية بممثلي (UEFA) للاستفسار عن كيفية تجنب مواجهة الفرق الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية، حيث استفسروا عن آليات تجنب مواجهة الأندية الإسرائيلية في القرعة بسبب الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة. ومن جهتها، أوضحت (UEFA) أنها لم تتلق أي طلبات رسمية بهذا الشأن، وليس لديها أي إجراءات لمثل هذه العملية.



رعب في إسرائيل



ذكرت مواقع عبرية أن أن الأوساط الرياضية والسياسية في تل ابيب تخشي صدور أي قرار من الاتحادات الرياضية الدولية باستبعاد إسرائيل من الفعاليات الرياضية.



وتري المواقع العبرية أن تلك القرارات في الأوساط الرياضية من شأنها التأثير على صورة الكيان الصهيوني بالفعاليات الرياضية وتزيد من عزلتها في العالم.

يذكر أن المسؤولين عن الرياضة في الفلسطيني طالبوا في المحافل الدولية نظرائهم في كافة الدول بالتكاتف معهم والمطالبة بإيقاف وتعليق الأنشطة الرياضية في إسرائيل.

يأتي ذلك ردا على مجازر الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة.