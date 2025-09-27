قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
ليفربول في اختبار صعب أمام كريستال بالاس لمواصلة انطلاقته المثالية في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بيفك الجبيرة بنفسه.. الصحة ترد على مريض مستشفى كفر الشيخ العام

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

 كشف د. حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة ما تم تداوله بشأن فيديو مريض مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال عبدالغفار : رصدت الوزارة مقطع فيديو يظهر مريضاً مصاباً جراء سقوطه من علو راقداً على سرير متحرك (ترولي) في مستشفى كفر الشيخ العام، حيث يوجه مرافقه رسالة إلى المسؤولين يشكو فيها من عدم توافر أطقم طبية لتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصاب.
 


وأوضح متحدث الصحة ، أنه بعد متابعة الواقعة تبين أن المريض تم التعامل مع حالته قبل أسبوعين تقريباً، حيث أجرى طبيب العظام في مستشفى كفر الشيخ العام عمل جبيرة للإصابة.

الإجراءات الطبية المعتمدة


وتابع قائلاً : وصل المريض إلى قسم الأشعة في المستشفى صباح يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، للمتابعة وتم تصوير الفيديو أمام قسم الأشعة العادية، في حين كانت غرفة الأشعة مشغولة بحالة أخرى مع وجود الفني داخلها.. كان الباب مغلقاً وفق الإجراءات الطبية المعتمدة أثناء عملية التصوير، وتم إجراء الأشعة العادية للمريض فور الانتهاء من الحالة السابقة، مع الإشارة إلى أنها كانت أشعة للمتابعة الدورية وليست حالة طارئة.

وأفاد طبيب العظام، في المستشفى بأن المريض حضر إلى القسم أكثر من مرة بعد قيامه بفك الجبيرة بنفسه، مما استدعى إعادة التقييم.

كما أنجز قسم الأشعة 142 حالة أشعة عادية في ذلك اليوم، مع وجود فنيين اثنين، مما يعكس الجهود المبذولة رغم الضغط العالي. 

وأكدت الوزارة التزامها بتقديم خدمات طبية عالية الجودة في جميع منشآتها، وتدعو إلى التحقق من الحقائق قبل نشر المحتويات التي قد تثير الشكوك حول أداء الفرق الطبية.

 كما تشجع المواطنين على التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتوضيح أي استفسارات، مع الالتزام بتعزيز الوعي الصحي والثقة في النظام الطبي.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان مستشفى كفر الشيخ العام ترولي أطقم طبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

ردم الطرق في المنوفية

بعد غرق طريق جزيرة دواد .. جهود مكثفة لتعلية الطرق بسبب الفيضان وربط القرية بمركز منوف ..صور

يوم السياحة العالمي

عروض فنية مبهرة.. المحافظات تحتفل باليوم العامي للسياحة| تفاصيل

انسحاب الوفود من القاعة الأممية

أستاذ قانون دولي: انسحاب الوفود من قاعة الأمم المتحدة إدانة صامتة لجرائم موثقة

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد