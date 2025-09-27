بيفك الجبيرة بنفسه.. الصحة ترد على مريض مستشفى كفر الشيخ العام

كشف د. حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة ما تم تداوله بشأن فيديو مريض مستشفى كفر الشيخ العام.

وقال عبدالغفار : رصدت الوزارة مقطع فيديو يظهر مريضاً مصاباً جراء سقوطه من علو راقداً على سرير متحرك (ترولي) في مستشفى كفر الشيخ العام، حيث يوجه مرافقه رسالة إلى المسؤولين يشكو فيها من عدم توافر أطقم طبية لتقديم الرعاية الطبية الفورية للمصاب.





وأوضح متحدث الصحة ، أنه بعد متابعة الواقعة تبين أن المريض تم التعامل مع حالته قبل أسبوعين تقريباً، حيث أجرى طبيب العظام في مستشفى كفر الشيخ العام عمل جبيرة للإصابة.

الإجراءات الطبية المعتمدة



وتابع قائلاً : وصل المريض إلى قسم الأشعة في المستشفى صباح يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، للمتابعة وتم تصوير الفيديو أمام قسم الأشعة العادية، في حين كانت غرفة الأشعة مشغولة بحالة أخرى مع وجود الفني داخلها.. كان الباب مغلقاً وفق الإجراءات الطبية المعتمدة أثناء عملية التصوير، وتم إجراء الأشعة العادية للمريض فور الانتهاء من الحالة السابقة، مع الإشارة إلى أنها كانت أشعة للمتابعة الدورية وليست حالة طارئة.

وأفاد طبيب العظام، في المستشفى بأن المريض حضر إلى القسم أكثر من مرة بعد قيامه بفك الجبيرة بنفسه، مما استدعى إعادة التقييم.

كما أنجز قسم الأشعة 142 حالة أشعة عادية في ذلك اليوم، مع وجود فنيين اثنين، مما يعكس الجهود المبذولة رغم الضغط العالي.

وأكدت الوزارة التزامها بتقديم خدمات طبية عالية الجودة في جميع منشآتها، وتدعو إلى التحقق من الحقائق قبل نشر المحتويات التي قد تثير الشكوك حول أداء الفرق الطبية.

كما تشجع المواطنين على التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتوضيح أي استفسارات، مع الالتزام بتعزيز الوعي الصحي والثقة في النظام الطبي.