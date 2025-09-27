قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى مدينة نصر

عبدالصمد ماهر

قام  الدكتور احمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي ، بتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي  ، وذلك في اطار متابعة تطوير البنية التحتيه وتحسين جودةالخدمات الطبية المقدمة . 

تأتي هذه الزيارة طبقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأهمية المتابعة المستمرة ورفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،

 شدد علي تطوير الخدمة الطبية  التي تعد أولوية مستمرة لخدمة المواطنين”

 المستشفيات المحورية

أكد رئيس الهيئة خلال الجولة أن المستشفى يعد من المستشفيات المحورية التابعة للهيئة، حيث يقدم خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات، تشمل:

أقسام الطوارئ والرعايات المركزة.

أقسام الجراحة العامة وجراحات التخصصات الدقيقة.

أقسام النساء والتوليد.

أقسام الباطنة وفروعها المتخصصة.

اقسام العظام والرمد والأنف والاذن والسمعيات

خدمات الأشعة التشخيصية والتداخلية.

أقسام التحاليل والمعامل الطبية.

خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل.

تفقد دكتور أحمد مصطفي قسم الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة و قسطرة القلب والحضانات واطلع علي مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الاطقم الطبيةوالتمريضية علي مدار الساعة لتقديم خدمة صحية آمنة ومستمرة

كما التقى الدكتور أحمد مصطفى بعدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع الالتزام بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمستشفي وفي إطار متابعة أعمال التطوير، حرص الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، على تفقد أعمال التطوير والوقوف على الوضع الحالي بمستشفى مدينة نصر

خلال الجولة، اطلع على مراحل سير العمل في مختلف الأقسام والمباني، والتقى بمسؤولي الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وإنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية قسم الطوارئ ودوره المحوري في سرعة الاستجابة للحالات الحرجة."يعد قسم الطوارئ بالمستشفى أحد الأقسام الحيوية والرئيسية، حيث يقدم الرعاية الطبية الفورية والطارئة للمرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة أو طارئة.

و تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية الفورية.وتقييم الحالات وتحديد أولويات العلاج.

شدد رئيس الهيئة على أهمية الإسراع في إنجاز المشروعات الجارية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى."

القدرة الاستيعابية لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي:

244 سريرًا داخليًا

40 سرير رعاية مركزة، موزعة كالتالي: رعاية متوسطة (منها 8 تخصص قلب)

رعاية جراحية

رعاية قسطرة

رعاية قلب

رعاية باطنة ونفسية وعصبية

رعاية استقبال وطوارئ

11 سرير رعاية أطفال

22 ماكينة غسيل كلوي

12 غرفة عمليات تشمل:

جراحات متخصصة. رمد و جراحات يوم واحد

غرفة قسطرة

وفي ختام الزيارة، عقد الدكتور أحمد مصطفى اجتماعًا موسعًا ضم مسؤولي الشؤون الطبية والعلاجية، ومكافحة العدوى، والجودة بالمستشفى

ناقش الاجتماع خطط العمل الحالية، والمبادرات المستقبلية لتطوير الأداء، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التكامل بين الأقسام المختلفة، وترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى، وتحسين نظم التعقيم والتطهير، إلى جانب التحديث المستمر لبرامج التدريب والتأهيل المهني للكوادر الصحية.

واختتم رئيس الهيئة زيارته بالتأكيد على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تنفذ خطة تطوير طموحة تشمل جميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية، تهدف إلى تحقيق التكامل بين جودة الخدمة وتوافر التخصصات الدقيقة والتجهيزات الحديثة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة

