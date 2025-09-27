قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
قاض سوري يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب ينهي حياته شنقًا بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

شهدت مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكنه.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبوصول الفريق الطبي.

وتبين وفاة الشاب ويدعى "مصطفى ع. م"، متأثرًا بالاختناق الناتج عن عملية الشنق، مما تسبب في توقف وظائف التنفس ووفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

البحر الاحمر سفاجا اخبار البحر الأحمر أخبار سفاجا مدينة سفاجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

الرئيس الكولومبي

رئيس كولومبيا يفتح قائمة متطوعين يرغبون في القتـ.ال من أجل تحرير فلسطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 27-9-2025

أحمد حسن

مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

الدجاج

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

جيش الاحتلال: تقديرات بإجلاء حوالي 780 ألف شخص من سكان غزة نحو الجنوب

جانب من اللقاء

مطربة سورية: مصر الحضن الأكبر للفن العربي

أرشيفية

بغداد تُعيد رسم خريطتها السياحية بمبادرات لإحياء التراث وتحفيز السياحة الثقافية

بالصور

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

عامل يرفع أول قضية ضد روبوت سيارات تسلا ويطالبه بـ51 مليون دولار

تسلا
تسلا
تسلا

محبوبة الجماهير.. لكزس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد