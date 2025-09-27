شاب ينهي حياته شنقًا بمدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر

شهدت مدينة سفاجا جنوب محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم السبت، واقعة مؤسفة بعدما أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا داخل مسكنه.

كانت غرفة عمليات مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تلقت إخطارًا بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ. وبوصول الفريق الطبي.

وتبين وفاة الشاب ويدعى "مصطفى ع. م"، متأثرًا بالاختناق الناتج عن عملية الشنق، مما تسبب في توقف وظائف التنفس ووفاته في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الأجهزة الأمنية المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.