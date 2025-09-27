عدي الدباغ يقود هجوم الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري الممتاز

يستمر الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق الزمالك في قيادة هجوم الأبيض خلال مباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إجراء أي تغيير في الهجوم لاسيما في ظل المستويات التي يقدمها الفلسطيني عدي الدباغ في الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق غدًا الأحد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.