الذهب ينهي أسبوعا قويا بارتفاع يقارب 3% بدعم بيانات التضخم الأمريكية
وزير الإنتاج الحربي: طرح أجهزة إنتاج المياه من الهواء بالأسواق قريبا ..وصنعنا الطلمبات الغاطسة لمحطات الرفع
الزراعة: لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة والدولة ملتزمة بتلبية احتياجات المزارعين
أمن المنوفية يفحص فيديو زومبي المنوفية.. وشهود عيان: أجنبية مضطربة نفسيا
الزمالك يرتدي الزي البديل في مباراة القمة أمام الأهلي.. الإثنين المقبل
طفل يلهو بشرفة في الطابق الخامس بالغردقة يثير جدلاً واسعا على مواقع التواصل
وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان سير الدراسة بشريعة والقانون القاهرة
مصر.. وجهة العالم في اليوم العالمي للسياحة
بعد وفاة 13 شخصا.. النيابة تقرر حجز 3 من مستأجري مصنع المحلة المنهار
الإسكان: استرداد مقدمات حجز أراضي بيت الوطن خلال 40 يومًا من التقديم
تسليم أول دفعة تضم 50 تروسيكل لدعم منظومة النظافة بالجيزة
صحف الاحتلال: حماس تدرس عرض ترامب لوقف حرب الإبادة
رياضة

رمز من رموز اللعبة.. أسرة الطائرة البارالمبية تهدي الرئاسة الشرفية لأسطورة الأهلي

الطائرة البارالمبي
الطائرة البارالمبي
محمد سمير

 أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الكابتن عماد رمضان، موافقته على توصية الجمعية العمومية بمنح الرئاسة الشرفية للكابتن عماد فاروق، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، وأحد أبرز لاعبي الكرة الطائرة في تاريخ البلاد.

جاء هذا القرار خلال فعاليات المؤتمر العام للاتحاد، استجابة لتوصية الأندية الأعضاء، تقديرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها فاروق ومكانته الاستثنائية في قلوب عشاق اللعبة وأسرتها.

من جانبه، أعرب الكابتن عماد فاروق عن سعادته الكبيرة بالقرار الذي وصفه بـ "المفاجأة المشرفة"، مؤكدًا أنه يعتبره تكريمًا ومسؤولية في الوقت ذاته.

وأضاف: شرف كبير أن أتقلد هذا المنصب، لكنه أيضًا أمانة تجاه الأبطال الأولمبيين الذين يستحقون كل دعم ممكن للوصول إلى منصات التتويج العالمية. الألقاب والمناصب ليست الهدف، وإنما خدمة هؤلاء الأبطال هي الأولوية الحقيقية.

وأكد فاروق أن وجود الدكتور وجيه حمدي على رأس الجهاز الفني للمنتخب يمثل إضافة قوية ستقود لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، موجهًا شكره الخاص لرئيس الاتحاد الكابتن عماد رمضان على الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر، معتبرًا إياها "أشرف وأكرم دعوة" تلقاها في مسيرته.

بدوره، أشاد الكابتن عماد رمضان بالقرار، مشددًا على أن فاروق كان قدوة ومثلاً أعلى لجيله من اللاعبين، وأن حضوره ضمن أسرة الطائرة البارالمبية أمر طبيعي في ظل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بكافة عناصر اللعبة، معبرًا عن ثقته في أن تواجد فاروق سيصنع فارقًا ملموسًا في المرحلة المقبلة.

الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة عماد رمضان عماد فاروق منتخب مصر الأهلي

