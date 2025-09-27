رمز من رموز اللعبة.. أسرة الطائرة البارالمبية تهدي الرئاسة الشرفية لأسطورة الأهلي

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة برئاسة الكابتن عماد رمضان، موافقته على توصية الجمعية العمومية بمنح الرئاسة الشرفية للكابتن عماد فاروق، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، وأحد أبرز لاعبي الكرة الطائرة في تاريخ البلاد.

جاء هذا القرار خلال فعاليات المؤتمر العام للاتحاد، استجابة لتوصية الأندية الأعضاء، تقديرًا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها فاروق ومكانته الاستثنائية في قلوب عشاق اللعبة وأسرتها.

من جانبه، أعرب الكابتن عماد فاروق عن سعادته الكبيرة بالقرار الذي وصفه بـ "المفاجأة المشرفة"، مؤكدًا أنه يعتبره تكريمًا ومسؤولية في الوقت ذاته.

وأضاف: شرف كبير أن أتقلد هذا المنصب، لكنه أيضًا أمانة تجاه الأبطال الأولمبيين الذين يستحقون كل دعم ممكن للوصول إلى منصات التتويج العالمية. الألقاب والمناصب ليست الهدف، وإنما خدمة هؤلاء الأبطال هي الأولوية الحقيقية.

وأكد فاروق أن وجود الدكتور وجيه حمدي على رأس الجهاز الفني للمنتخب يمثل إضافة قوية ستقود لتحقيق إنجازات غير مسبوقة، موجهًا شكره الخاص لرئيس الاتحاد الكابتن عماد رمضان على الدعوة الكريمة لحضور المؤتمر، معتبرًا إياها "أشرف وأكرم دعوة" تلقاها في مسيرته.

بدوره، أشاد الكابتن عماد رمضان بالقرار، مشددًا على أن فاروق كان قدوة ومثلاً أعلى لجيله من اللاعبين، وأن حضوره ضمن أسرة الطائرة البارالمبية أمر طبيعي في ظل الاستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بكافة عناصر اللعبة، معبرًا عن ثقته في أن تواجد فاروق سيصنع فارقًا ملموسًا في المرحلة المقبلة.