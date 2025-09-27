موعد مباراة الأهلي وفيزبريم المجري لكرة اليد فئ كأس العالم للأندية

يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، استعدادات قوية اليوم، لمواجهة فيزبريم المجري، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 9 فرق.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم

من المقرر إقامة مباراة الأهلي وفيزبريم المجري في الثامنة مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيندني الأسترالي بنتيجة (41-14).

يشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الاهلي الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي ، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز.

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025.

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.