عبدالله السعيد وطارق حامد ينضمان إلى برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم بإسبانيا..تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط انضمام عدد من نجوم كرة القدم المصرية الى برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم بمعهد برشلونة للأعمال الرياضية (SBI) – إسبانيا، وذلك مع بداية العام الدراسي الحالي.



وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عبدالله السعيد وطارق حامد ينضمان إلى برنامج الماجستير في إدارة كرة القدم بإسبانيا".

وختم :"وضمت قائمة اللاعبين المصريين النجم عبد الله السعيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وطارق حامد نجم نادي الزمالك السابق وحلمى علام مدير الكرة بالسعودية ونجم المقاولون والاسماعيلي السابق وحاصل على دبلومة FIFA CIES، ومحسن مصطفي مدير الشؤون الرياضية لنادي أهلي جدة لأكثر من 9 سنوات.

ويُعد هذا البرنامج من أقوى الدراسات المتخصصة في أوروبا والعالم بمجال إدارة كرة القدم".