بعد اختيار بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
محمد فاروق: استفدت كثيرا من تواجد غالي ومتعب في الأهلي

ياسمين تيسير

قال محمد فاروق لاعب حرس الحدود والأهلي وبيراميدز السابق، إنه كان قريبًا من العودة للنادي الأهلي مرتين بعد رحيله عن الفريق، حيث كان يضع العودة هدفًا له في مسيرته، مؤكدًا أن المرة الأولى كانت عن طريق كابتن حسام البدري لكن إقالته أغلقت باب المفاوضات، أما الثانية فكانت عن طريق صفقة تبادلية تقضي بعودتي للأهلي مقابل انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، لكن الأمور لم تكتمل أيضًا.

وتابع "فاروق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لعبت وسط نجوم كبار جدًا في تاريخ النادي الأهلي، أبرزهم حسام غالي قائد الفريق وعماد متعب ووليد سليمان وغيرهم، كنا نحاول الاستفادة من تواجدهم وخبراتهم الكبيرة لأنهم لعبوا لأندية كبيرة ولمنتخب مصر، أحب التطوير وتعلم الجديد كل يوم، وليس هناك أفضل من تلك الأسماء للاستفادة منها، تواجدي معهم كان دافعًا لي كي أصبح أفضل واتعلم أكثر.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: ليس هناك لاعبًا بعينه في الفريق كان هو المسؤول عن القيادة، كل الأسماء والنجوم الكبار كانوا يقومون بدور هام جدًا لصالح الفريق وهو احتواء اللاعبين الجدد وإدخالهم في الأجواء، كنا نتعلم ونستفيد من خبرات الجميع، والحمد لله قدمنا موسمًا متميزًا.

وواصل لاعب الأهلي السابق: كل لاعب من اللاعبين الكبار كانت له طريقته في تقديم النصح لزملائه سواء القدامي أو الجدد، فمثلًا كابتن حسام غالي، كانت طريقته في النصح هي توجيه رسائل غير مباشرة ببذل أقصى ما يمكن في التدريبات الجماعية والمباريات، وبالتالي بما إن ربنا ميزنا بالعقل، فدور كل لاعب هو أخذ الرسالة والتعلم منها والاستفادة من مضمونها ومن خبرات لاعب كبير بحجم واسم وقيمة وتاريخ حسام غالي.

واختتم لاعب بيراميدز السابق حديثه: عماد متعب أحد أفضل مهاجمي مصر عبر التاريخ كان أحد الشخصيات المحترمة في الفربق، استفدنا من تواجده على المستوى الشخصي والفني، الجميع كان يدعم اللاعبين الجدد وهو ما كان يساهم في سرعة اندماجهم في الفريق، وأبرزهم كابتن وليد سليمان وكابتن شريف عبد الفضيل وكابتن محمد ناجي جدو.

