وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
بالأسماء .. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بإدارة الإيرادات | صور

محمود زيدان

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المتميزين بإدارة الإيرادات بديوان عام المحافظة، وأقسام الإيرادات بالمراكز والمدن، تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز في عملهم، وما يبذلونه من إخلاص وتفان في القيام بمهامهم.

تضمن التكريم محمد أحمد مبارك علي مدير الإيرادات بالمحافظة، وعصام أحمد إبراهيم وكيل الإيرادات بالمحافظة، وفريق العمل بالإيرادات الذى ضم: «أحمد رجب محمد فرحات، وعماد محمد السيد الشرقاوي، ومحمد رمضان سيد أحمد».

 كما ضمت قائمة المكرمين كلاً من: سهام أحمد عميرة، مدير الإيرادات بمدينة مصيف بلطيم، ومحمد مصطفى السيد مدير الإيرادات بمركز ومدينة الرياض السابق ومدير العقود حالياً، وجيهان سعيد إبراهيم بلتاجي مدير الشؤون المالية بمركز ومدينة دسوق، وآسيا بسيوني عبدالفتاح الفقي مدير الإيرادات بمركز ومدينة بلطيم، وزيزي عوض محمود إبراهيم مدير الإيرادات بمركز ومدينة سيدي سالم، السابق، سكرتير المركز والمدينة، تقديراً لجهودهم.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للمكرمين، مشيراً إلى أن تكريمهم يعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء في إطار اهتمام الدولة بتقدير الكفاءات ودعم روح العمل والإخلاص بين العاملين، داعياً جميع العاملين إلى مواصلة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات المنشودة وخدمة أبناء المحافظة.

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جانب من الاجتماع

وزير الأوقاف يبحث جهود هيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء

هل يجوز القراءة من الموبايل في صلاتي المغرب والعشاء؟.. الإفتاء تجيب

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يلتقي مسئولي الإرشاد الديني بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

