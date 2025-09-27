بالأسماء .. محافظ كفر الشيخ يكرم المتميزين بإدارة الإيرادات | صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، المتميزين بإدارة الإيرادات بديوان عام المحافظة، وأقسام الإيرادات بالمراكز والمدن، تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز في عملهم، وما يبذلونه من إخلاص وتفان في القيام بمهامهم.

المكرمون

تضمن التكريم محمد أحمد مبارك علي مدير الإيرادات بالمحافظة، وعصام أحمد إبراهيم وكيل الإيرادات بالمحافظة، وفريق العمل بالإيرادات الذى ضم: «أحمد رجب محمد فرحات، وعماد محمد السيد الشرقاوي، ومحمد رمضان سيد أحمد».

كما ضمت قائمة المكرمين كلاً من: سهام أحمد عميرة، مدير الإيرادات بمدينة مصيف بلطيم، ومحمد مصطفى السيد مدير الإيرادات بمركز ومدينة الرياض السابق ومدير العقود حالياً، وجيهان سعيد إبراهيم بلتاجي مدير الشؤون المالية بمركز ومدينة دسوق، وآسيا بسيوني عبدالفتاح الفقي مدير الإيرادات بمركز ومدينة بلطيم، وزيزي عوض محمود إبراهيم مدير الإيرادات بمركز ومدينة سيدي سالم، السابق، سكرتير المركز والمدينة، تقديراً لجهودهم.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن تقديره للمكرمين، مشيراً إلى أن تكريمهم يعد حافزاً لبذل المزيد من العطاء في إطار اهتمام الدولة بتقدير الكفاءات ودعم روح العمل والإخلاص بين العاملين، داعياً جميع العاملين إلى مواصلة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات المنشودة وخدمة أبناء المحافظة.