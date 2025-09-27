الأم والجنين بخير .. عملية ولادة قيصري نادرة بمستشفى المقطم

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ، في إجراء عملية قيصرية نادرة لإنقاذ أم وطفلها في حالة طبية خطيرة.

وقالت الوزارة حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ في شهرها التاسع، وأظهرت الفحوصات إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم والمثانة.

وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر

أظهرت الفحوصات أيضًا وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر بحجم 20 سم كانت العملية بالغة الخطورة لاحتمالية حدوث نزيف حاد يهدد حياة الأم والجنين.

أجرى الفريق الطبي عملية قيصرية آمنة للمولود ، مع استئصال المشيمة الملتصقة و استئصال الكيس المبيضي الضخم بدقة عالية، مع الحفاظ على الرحم والمثانة خرجت الأم وطفلها من العمليات بحالة صحية جيدة، وهما الآن تحت العلاج والمتابعة .

يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي تحت قيادة الدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى المقطم للتأمين الصحي.