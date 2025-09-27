قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
أخبار البلد

الأم والجنين بخير .. عملية ولادة قيصري نادرة بمستشفى المقطم

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي ، في إجراء  عملية قيصرية نادرة لإنقاذ أم وطفلها في حالة طبية خطيرة.

وقالت الوزارة  حضرت المريضة إلى قسم الطوارئ في شهرها التاسع، وأظهرت الفحوصات إصابتها بمشيمة متقدمة وملتصقة بجدار الرحم والمثانة.

وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر

 

أظهرت الفحوصات أيضًا وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر بحجم 20 سم كانت العملية بالغة الخطورة لاحتمالية حدوث نزيف حاد يهدد حياة الأم والجنين.

 أجرى الفريق الطبي عملية قيصرية آمنة للمولود ، مع استئصال المشيمة الملتصقة و استئصال الكيس المبيضي الضخم بدقة عالية، مع الحفاظ على الرحم والمثانة خرجت الأم وطفلها من العمليات بحالة صحية جيدة، وهما الآن تحت العلاج والمتابعة .

يأتي هذا النجاح بفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي تحت قيادة الدكتور محمد عبدالله مدير مستشفى المقطم للتأمين الصحي.

