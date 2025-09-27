بعد توقف عامين.. كوردستان العراق يستأنف تصدير النفط الخام

استؤنفت صباح اليوم عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان العراق عبر حقل "فيشخابور" إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يوميا بعد أكثر من عامين من التوقف بسبب مشاكل قانونية وفنية،بحسب وكالة أنباء قطر.



وكان علي نزار الشطري مدير شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، قد صرح أمس الجمعة بأن عملية تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان ستبدأ اليوم، على أن تُحول عائداتها إلى الموازنة العامة الاتحادية.

جاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية العراقية، حيث تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال النفط إلى ميناء جيهان.