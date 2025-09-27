إسرائيل تحذر من مكالمات تدعو إلى العمل لصالح الاستخبارات الإيرانية

حذر مسؤولون في مجال الأمن السيبراني في إسرائيل، اليوم السبت، من استقبال مكالمات هاتفية تستهدف الإسرائيليين، تحمل رسائل مسجلة تدعو إلى العمل لصالح الاستخبارات الإيرانية كـ"عملاء" مقابل رواتب وحماية كاملة.

وأشارت إلى أن الرسائل المسجلة "كانت بلغة عبرية غير متقنة، وتحمل نبرات تهديد"، و قالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل إن العشرات من المواطنين تلقوا مكالمات تضمنت "عروضا مالية مشبوهة بالانضمام إلى شبكة إيرانية"،وذلك بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال مسؤول في الهيئة: "الرد على المكالمة فقط لا يضر بهاتفك.. الموضوع قيد التحقيق ويتم التعامل معه بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وشددت الهيئة، على أن هذه المكالمات "لا تشكل أي تهديد تقني للأجهزة، بل هي مجرد محاولة للتخويف"، داعية إلى عدم الرد على هذه المكالمات، أو قطعها فورا دون الضغط على أي زر إذا تم الرد.