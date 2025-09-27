رئيس وزراء العراق يعلن عن فرص استثمارية في بلاده بقيمة 450 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم "السبت"، خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي يُعقد على مدى يومين في بغداد، عن فرص استثمارية بقيمة 450 مليار دولار تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وخلال كلمته في الملتقى، أكد السوداني أن سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية وحماية مصالح العراق أسهمت في خلق بيئة مثالية للعمل الاستثماري، مشيرًا إلى زيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، كما بدأ العمل في مشروع إيدوبا لإنشاء المدارس.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أعلنت عن فرص استثمارية ضخمة بحجم 450 مليار دولار، مشيرًا إلى الجهود التي بُذلت لإصلاح النظام المصرفي وفق معايير دولية، وتعزيز الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وتحسين حوكمة القطاع المالي.

وأضاف السوداني أن تأسيس صندوق العراق للتنمية يهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار الفرص المتاحة في السوق العراقية، مؤكدًا أن جهود ترسيخ الأمن والاستقرار أسهمت في خلق بيئة استثمارية آمنة وواعدة للشركاء.

وأشار إلى عقد مؤتمر خاص لعرض الفرص الاستثمارية لمشروع "طريق التنمية"، موضحًا أنه سيكون الأوسع في المنطقة، وأن الحكومة عملت على تسهيل تسجيل الشركات وتعديل القوانين الخاصة بالشراكات بين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وذكر السوداني أن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، مؤكدًا أن ذلك يعكس نجاح السياسات الحكومية في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية.

كما أشار إلى إطلاق مبادرة "ريادة" التي شارك فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 ألف شخص، نتج عنها إنشاء 12 ألف مشروع جديد وتوفير 20 ألف فرصة عمل.