قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI
بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص
سعر الدولار اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 في مصر
فى مهمة لحماية الأرض .. 3 أقمار اصطناعية تتجه نحو الفضاء | ما القصة؟
بعد عشر سنوات قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
مجانية.. أسرة عبد الحليم حافظ تحذر من حجز زيارات لمنزل العندليب بمبالغ مالية
العدل يعلن أسماء مرشحيه للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2025
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصادر أمريكية.. ترامب ينتقم من المتخاذلين عن قمع المتظاهرين في الـ FBI

عناصر لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي
عناصر لمكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي
محمد على

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي طرد مجموعة من عملائه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

 وطرد المكتب عملائه الذين تم تصويرهم وهم راكعون في الشارع في محاولة لتهدئة التوترات خلال احتجاجات العدالة العرقية في واشنطن عام 2020 في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس.

وجاءت عمليات الفصل هذه في خضم سلسلة من عمليات الفصل داخل صفوف مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ تأكيد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في فبراير تعيين كاش باتيل، الموالي للرئيس دونالد ترامب، لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ولم يتضح على وجه التحديد عدد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تم تسريحهم يوم الجمعة.

وأصدرت جمعية عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي مجموعة مناصرة لحقوق الإنسان، بيانًا يوم الجمعة قالت فيه إنها "تدين بشدة إنهاء خدمة أكثر من اثني عشر عميلًا خاصًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل غير قانوني اليوم"، لكنها لم تذكر ما قد يكون أدى إلى طردهم.

وقالت المصادر الثلاثة التي تحدثت لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها إن عدد الذين تم فصلهم يتراوح بين 15 و22 شخصا، مع وجود نسبة غير محددة من بين الذين تعرضوا لانتقادات شديدة من المعلقين اليمينيين بسبب ركوعهم أثناء المظاهرة.

وأضافت المصادر إن العملاء المذكورين، الذين ظهروا في صور ومقاطع فيديو للحادثة التي انتشرت على نطاق واسع، لم يكونوا يركعون في عرض تعاطف مع حركة "حياة السود مهمة"، كما قال الغاضبون، لكنهم فعلوا ذلك في لفتة لتخفيف التوترات بين المتظاهرين ومسؤولي إنفاذ القانون.

كانت بعض إجراءات السيطرة على الحشود المُستخدمة خلال تلك الاحتجاجات أكثر عدوانية.

 أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين قرب البيت الأبيض قبل أن يمشي ترامب، الذي كان حينها في ولايته الرئاسية الأولى، عبر ساحة لافاييت إلى كنيسة قريبة ويلتقط صورًا وهو يحمل نسخة من الإنجيل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع القائم بأعمال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق براين دريسكول ومسؤولان كبيران سابقان آخران تم فصلهم دون سبب في أغسطس دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، قائلين أنهم طردوا في "حملة انتقامية" استهدفت مسؤولين اعتبروا غير مخلصين بدرجة كافية.

ترامب التحقيقات الفيدرالي انتقام طرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلبة

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شارع الجلاء

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 58 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن

صورة أرشيفية

صرف 400 ألف جنيه لأسرة المتوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام

خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان

فيديو

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد