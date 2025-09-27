قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": الميليشيات الاستيطانية تجسّد جهاز إرهاب منظما في دولة الإبادة الإسرائيلية

ديمتري دلياني
ديمتري دلياني
فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «أكثر من ٦٥ ألف فلسطيني وفلسطينية ارتقوا شهداء في غزة، وأُصيب ما يزيد على ١٦٣ ألفاً، وفي الوقت ذاته تواصل الميليشيات الاستيطانية الإرهابية الإسرائيلية تنفيذ حملات الإرهاب في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة، هذه الميليشيات لا تتحرك بمعزل عن الدولة، بل هي مسلّحة ومموّلة من خلال الموارد الحكومية، تحت سلطة الإرهابي المُدان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبدعم سياسي ومالي من وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: «يتزعم هذه الميليشيات قادة معروفون مثل الأميركي المولد باروخ مارزل، وبنتسي غوبشتاين الخاضع لعقوبات أميركية وأوروبية، إلى جانب أتباع مائير كهانا، الذي يُعد الأب المؤسس للإرهاب الصهيوني الحديث. إنّ الايديولوجية المسيانية تشكل القاعدة الفكرية لهذه التشكيلات الإرهابية التي تعمل كأذرع شبه عسكرية في خدمة اهداف دولة الإبادة الإسرائيلية، وعلى رأسها التطهير العرقي».

و أضاف  دلياني: «التاريخ يكشف النمط ذاته؛ ففي رواندا عام ١٩٩٤ سلّحت الحكومة ميليشيات الإنتراهاموي الإرهابية، وفي البوسنة مطلع التسعينيات ارتكبت ميليشيات صربية مثل "نمور أركان" فظائع انتهت بمجزرة سريبرينيتسا عام ١٩٩٥، كما سبقتها ميليشيات القمصان السوداء التي كانت تتبع موسوليني في عشرينيات القرن الماضي ووحدات آينزاتسغروبن النازية في أربعينياته. الميليشيات الاستيطانية الإسرائيلية اليوم ليست سوى النسخة المعاصرة للإرهاب برعاية الدولة».

ويشدّد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أنّ التصدي لهذه المنظومة المزدوجة من الإبادة والإرهاب الاستيطاني الاستعماري واجب وطني فلسطيني ومسؤولية دولية ملحّة.

