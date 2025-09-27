فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه

قضــ ــت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، اليوم السبت، بحبس المتــ.ــهم الشهير بـ"طارق ميشو" 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهــ.ــمة نشر وتصــ.ــوير مقاطع فيديو منــ.ــافية للآداب العامة، تمثل اعتـــ.ــداءً على قيم المجتمع، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم القبــ.ــض على ميشو في أثناء تقديمه عرض راقص في حفل بشاطئ النخيل بالإسكندرية، وذلك بتهمة نشره وتصويره مقاطع فيديو منافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتــ.ــهم تهم تصوير مقاطع فيديو منافــ.ــية للآداب العامة، والتي تمثل انتـــ.ــهاك لقيم المجتمع، حيث اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة إحـــ.ــالة المتـــ.ــهم إلى المحكــ.ــمة الاقتصادية، التي أصدرت حكمها اليوم.