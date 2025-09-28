قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل قول "الله أكبر" عند الرفع من الركوع يؤثر في صحة الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

الركوع في الصلاة
الركوع في الصلاة
عبد الرحمن محمد

من بين الأسئلة التي تشغل أذهان المصلين المتعلقة بصحة الأذكار أثناء الصلاة، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص أفاد فيه بأنه أثناء صلاته، وعند الرفع من الركوع، قال ناسيا: "الله أكبر" بدلا من "سمع الله لمن حمده"، ثم تدارك الأمر لاحقا وأتى بالذكر الصحيح. وتساءل السائل عن حكم صلاته وهل يلزمه إعادتها أو سجود السهو.

أوضحت دار الإفتاء أن تكبيرات الانتقال في الصلاة – ومنها التكبير عند النزول والقيام – هي من السنن المشروعة، مستندة في ذلك إلى ما روي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، الذي قال: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر كلما خفض ورفع"، مؤكدا بذلك التزامه بسنة رسول الله ﷺ.

لكن عند الرفع من الركوع تحديدا، بينت الإفتاء أن الذكر المشروع هو قول: "سمع الله لمن حمده"، والذي يعرف فقهيا ب"التسميع"، وهو المستثنى الوحيد من قاعدة التكبير في الخفض والرفع.

ونقلت دار الإفتاء عن الإمام النووي – رحمه الله – في شرحه على صحيح مسلم، أن العمل مستقر عند العلماء على أن المصلي لا يكبر عند الرفع من الركوع، بل يقول التسميع، وهذا ما عليه الإجماع.

كما أشارت الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذا الذكر، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة للإمام والمنفرد، بينما لا يطلب من المأموم، إذ يقول فقط: "ربنا لك الحمد".

وبناء على ما سبق، أوضحت دار الإفتاء أن صلاة السائل صحيحة تماما، ولا يلزمه إعادتها أو سجود السهو، لأن ترك التسميع في هذه الحالة كان عن نسيان، ثم إنه أتى به لاحقا في موضعه، وهو ذكر سني لا يترتب على تركه خلل يوجب الإعادة أو السجود.


 

تكبيرات الانتقال سمع الله لمن حمد صحة الصلاة دار الإفتاء سجود السهو الركوع الذكر المشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد