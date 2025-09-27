هشام عباس: بعمل ألبوم جديد.. وسأحيي 3 حفلات في كندا

كشف الفنان هشام عباس، عن مشاريعه الفنية الجديدة، قائلاً: “أنا عامل ألبوم جديد مكون من 10 أغاني”.

وقال هشام عباس خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد: " سيتم طرح أول أغنية في أول شهر نوفمبر ، بالإضافة إلى أني سأحيي 3 حفلات في كندا".

وعن علاقته بالفنانين إيهاب توفيق ومصطفى قمر وحميد الشاعري، قال:" إحنا موجودين طول الوقت، وكل واحد فينا نجم في حتة بتاعته، وبقى نجوم كتير معانا وفيه نجوم اخدت الساحة، وكل واحد ليه جمهوره».

وأكمل هشام عباس:" مصطفى قمر بيعمل ألبوم جديد، وكمان حميد عمل أغنيتين حلوين أوي".

وأكمل: "يعني اللي جمعنا مع بعض هو الزمن اللي احنا غنينا فيه او اللي احنا بدنا مع بعض لكن هو طبعاً الحمد لله كل واحد فيهم نجم في الحتة بتاعته".

