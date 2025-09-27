قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اللاعبة الفلسطينية رنا العلمى : تجربة مشاركتى فى البطولة الدولية للكروكيه مميزة واعتز بوجودى بمصر

رنا العلمى
رنا العلمى
أ ش أ

أعربت رنا العلمي، لاعبة الكروكيه فلسطينية الأصل، عن سعادتها بالمشاركة في بطولة مصر الدولية للكروكيه، المقامة خلال الفترة من 23 وحتى 30 سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها تجربة مميزة وتعتز بوجودها في مصر.


وقالت العلمي: "هذا العام يحمل ظروفًا خاصة في ظل الأحداث الأخيرة في فلسطين، غير أن الاتحاد المصري أتاح لي فرصة المشاركة باسم فلسطين دعمًا للقضية، وهو ما أقدره كثيرًا".


وأضافت: "البطولة رائعة والأجواء مميزة، حيث تضم أبطالًا عالميين ولاعبين من دول مختلفة، إلى جانب مشاركة واسعة من الناشئين، كما حرص الاتحاد على العمل في أكثر من محور، من بينها التقاء الأجيال وتنوع الفئات العمرية، وهو أمر إيجابي للغاية".


وتابعت: "للأسف، لعبة الكروكيه ليست منتشرة في الدول العربية باستثناء مصر، إلا أن الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري، يبذل جهودًا كبيرة لنشر اللعبة في مختلف البلدان العربية، وقد حاولنا إنشاء اتحاد فلسطيني للعبة، ونسعى بإذن الله إلى تحقيق هذا الهدف عند استقرار الأوضاع".


وأوضحت العلمي أنها مارست العديد من الرياضات في السابق، إلا أن الكروكيه تظل اللعبة الوحيدة التي تستمر مع اللاعبين لفترات طويلة وتناسب مختلف الأعمار، مشيرة إلى أن اللعبة بسيطة في أدواتها وسهلة الممارسة، داعية الجميع إلى تجربتها، ومتمنية أن تنتشر على نطاق أوسع في الأندية ومراكز الشباب.
 

رنا العلمي الكروكيه فلسطين بطولة مصر الدولية للكروكيه

