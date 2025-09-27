المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا في جراحات قاع الجمجمة

يستضيف المستشفى الجوي التخصصي الأستاذ الدكتور محمد محمود عكاشة خبير جراحات قاع الجمجمة بكلية الطب - جامعة داندي بالمملكة المتحدة في الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر القادم.

وتستقبل اللجنة التحضيرية حالياً الحالات التي ترغب في العرض على الخبير خلال أيام /الأحد/ من الساعة 7 مساء إلى 8 مساء، والثلاثاء من الساعة 5 مساء إلى 7 مساء، على أن يكون الحجز والاستعلام على رقم هاتف : 19448 – 01014395606.

