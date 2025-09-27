قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحديات الأمنية في البحر الأحمر على طاولة مباحثات وزيري خارجية مصر و إريتريا

وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ بالسيد عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الوزير عبد العاطي  عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وما يربط البلدين من أواصر الأخوة والتعاون الوثيق، معرباً عن تقديره للتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

أبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومواصلة التشاور والتنسيق لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما ثمّن الوزير عبد العاطي روح التنسيق القائم بين البلدين في إطار الآلية الثلاثية التي تضم مصر وإريتريا والصومال، مؤكداً أهمية المضي قدماً في عقد اجتماعاتها الدورية لتعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي.

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفع الحصار عن الفاشر، وتعزيز جهود احتواء الأزمة الانسانية. كما تم التأكيد على ضرورة دعم الصومال في جهوده لمكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه.

 ثم ناقش الوزيران التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمه البحر الأحمر يظل شئناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامه موارده.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددا علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

تناول الوزير عبد العاطي الترتيبات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ووجه الدعوة لنظيره الإريتري للمشاركة في أعماله.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير خارجية إريتريا اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إريتريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

وزارة العمل

وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم

بالصور

5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

طرمبة البنزين
طرمبة البنزين
طرمبة البنزين

محافظ الشرقية يتفقد الاستعدادات النهائية لإنطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

علاجات طبيعية للكحة.. وصفات منزلية فعالة لتقليل السعال وتهدئة الحلق

علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة
علاجات طبيعية للكحة

لأكل العيش.. أفضل 5 سيارات أقل من 300 ألف جنيه

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد