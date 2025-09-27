التحديات الأمنية في البحر الأحمر على طاولة مباحثات وزيري خارجية مصر و إريتريا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ بالسيد عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإريتريا، وما يربط البلدين من أواصر الأخوة والتعاون الوثيق، معرباً عن تقديره للتعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة.

أبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مخرجات الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى ومواصلة التشاور والتنسيق لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما ثمّن الوزير عبد العاطي روح التنسيق القائم بين البلدين في إطار الآلية الثلاثية التي تضم مصر وإريتريا والصومال، مؤكداً أهمية المضي قدماً في عقد اجتماعاتها الدورية لتعزيز التعاون في منطقة القرن الأفريقي.

شهد اللقاء تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفع الحصار عن الفاشر، وتعزيز جهود احتواء الأزمة الانسانية. كما تم التأكيد على ضرورة دعم الصومال في جهوده لمكافحة الإرهاب وبسط سيادته على أراضيه.

ثم ناقش الوزيران التحديات الأمنية في البحر الأحمر، وأكدا أن أمن وحوكمه البحر الأحمر يظل شئناً أصيلاً وحصرياً للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامه موارده.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددا علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

تناول الوزير عبد العاطي الترتيبات الجارية لعقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، ووجه الدعوة لنظيره الإريتري للمشاركة في أعماله.

اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية ولاسيما منطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر.