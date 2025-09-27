الوادي الجديد .. الكشف على 1550 شخصا وإجراء 10 عمليات متنوعة بقافلة طبية مجانية

وقعت قافلة محافظة الوادي الجديد، التي جرى تنظيمها على مدار يومين بواحة الخارجة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، الكشف على 1550 شخصًا بالإضافة إلى إجراء 10 عمليات متنوعة (ما بين استئصال قنوات لبنية بالثدي، استئصال كيس دهني، وزوائد جلدية بالرأس وفتاق، طهارة) وكذا تقديم العلاج بالمجان.



كما تم عقد العديد من ندوات التوعية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان والتوعية الخاصة بصندوق مكافحة الإدمان عن أعراض وكيفية الوقاية من الإدمان.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبرعاية كريمة من اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبإشراف مديرية التضامن الاجتماعي.