الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
مسؤول أممي: الفلسطينيون يواجهون أوضاعا إنسانية مروعة في غزة
الرسوم الأمريكية الجديدة تهدد صادرات الأدوية السنغافورية بـ3.1 مليار دولار

حذر نائب رئيس الوزراء السنغافوري، جان كيم يونج، اليوم السبت، من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الأدوية قد تؤدي إلى فقدان ما يقارب 3.1 مليار دولار من صادرات سنغافورة إلى السوق الأمريكية.
وأوضح الوزير، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن شركات الأدوية في البلاد تسعى للحصول على توضيحات حول إمكانية الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجاتها. 
وأشار يونج إلى أن صادرات الأدوية السنغافورية إلى الولايات المتحدة تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنغافوري، وتمثل ما يقارب 13% من إجمالي صادرات سنغافورة إلى السوق الأمريكية، معظمها أدوية تحمل علامات تجارية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الماضي فرض رسوم بنسبة 100% على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية، على أن تطبق على الشركات التي لا تقيم مصانع لها داخل الولايات المتحدة.
وأشار يونج، إلى أن العديد من شركات الأدوية في سنغافورة لديها خطط للتوسع أو تأسيس حضور صناعي في الولايات المتحدة، ما قد يؤهلها للحصول على إعفاء من هذه الرسوم.
وأضاف أن المحادثات التجارية بين سنغافورة والولايات المتحدة لا تزال جارية، حيث يعمل الجانبان على صياغة تفاصيل اتفاقات محتملة تشمل قطاعي الأدوية وأشباه الموصلات.
وقال نائب رئيس الوزراء: "نأمل في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح لشركاتنا الدوائية بمواصلة التنافسية في السوق الأمريكية، أما نسبة الرسوم، سواء كانت 15% أو أي مستوى آخر، فهي جزء من المفاوضات، لكننا نتطلع إلى الحصول على معاملة تفضيلية مقارنة بالرسوم الحالية".
يذكر أن صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة تخضع حاليا لرسوم أساسية تبلغ 10% رغم وجود اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2004. 
وحذر البنك المركزي السنغافوري في يوليو الماضي من أن الرسوم الأوسع نطاقا قد تؤثر سلبا على الطلب على المنتجات السنغافورية، بما في ذلك أشباه الموصلات والإلكترونيات الاستهلاكية والأدوية، التي تمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة.
 

الرسوم الأمريكية الجديدة الرسوم الأمريكية على الأدوية سنغافورة صادرات سنغافورة

