غازي حمد: حماس غير نادمة على هجمات 7 أكتوبر

قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الحركة لا تشعر بأي ندم تجاه هجمات السابع من أكتوبر 2023.



و أوضح حمد في حديثه أن إسرائيل ارتكبت "فظائع ووحشية" في قطاع غزة، مضيفاً أن الهجمات ساهمت ، في تعزيز الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية وزيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وعن ملف الرهائن، قال حمد إنهم يُعاملون وفق "مبادئ الإسلام"، نافياً استخدامهم كدروع بشرية رغم اتهامات إسرائيلية متكررة بهذا الشأن.



أما بخصوص المفاوضات لوقف إطلاق النار، فأوضح أن المحادثات مع الولايات المتحدة "مجمّدة"، متهماً الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح إسرائيل الضوء الأخضر لمحاولة اغتياله في قطر، الأمر الذي أضعف ـ حسب قوله ـ مصداقية الوسطاء الأميركيين.



