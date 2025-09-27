اخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 27-9-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه علي مستوي السوق الرسمية مساء اليوم السبت المواق 27-9-2025 دون تغيير.

سعر الدولار اليوم

وفقا لأحدث تداول للدولار منذ الخميس الماضي والذي ثبت خلاله سعر الصرف الأجنبي.

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع.

أقل سعر

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و48.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الأول

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB>

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك مسجلا نحو 48.06 جنيه للشراء و48.16 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي الكويتي، فيصل الاسلامي،المصرف العربي الدولي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني QNB، HSBC، قناة السويس، الاسكندرية، مصر، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنوك " سايب، ميد بنك".

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو48.16 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.