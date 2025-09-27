أمين عام "التعاون الخليجي" ووزير خارجية إيران يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم /السبت/، مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن اللقاء جرى على هامش مشاركة البديوي في اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك، وتم بُحث العلاقات الثنائية التي تربط دول المجلس وإيران، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

