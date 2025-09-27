رابطة العالم الإسلامي تشيد بإطلاق “تحالف الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”

أشادت رابطة العالم الإسلامي ، اليوم السبت ، بإطلاق السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة بثته وكالة أنباء السعودية (واس) ، أعرب الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن ثقته وتطلعه الى أن يحقق هذا التحالف أهدافه، صونًا لمسار السلام وتنفيذ حل الدلتين، وفق الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.

وقال العيسى إن التكامل في مبادرات هذا المسار السياسي الاستثنائي في تاريخ القضية الفلسطينية أثبت قوة الدبلوماسية وفعاليتها، مشيرا إلى أن هذا التحالف أحبط سعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي الى تحويل الأحداث لفرصة لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية المتطرفة، وجعلت منها فرصة تاريخية نادرة لقطع الطريق على العنف الذي تمارسه قواتها أو تتذرع به لتبرير إجرامها، وفتح الأبواب مجددا لحل الدولتين وتحقيق السلام الشامل الدائم الذي ينشده الجميع.

