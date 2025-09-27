شركة إيني: وجودنا في مصر يمتد لأكثر من 70 عاماً

أعرب جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني، عن تقديره الكبير لمستوى الالتزام الذي شهدته في قطاع الطاقة المصري، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وأكد بروسكو أن الأعمال مهمة ونتائجها مهمة، لكن الأهم هو أن يعود الجميع إلى بيوتهم سالمين، مشيراً إلى أن هذه الأولوية تتجاوز أي إنجازات مالية أو تشغيلية.

جاءت تصريحات بروسكو خلال لقاء مسجل مع الإعلامي يوسف الحسيني على هامش الفعاليات، حيث أشار إلى أن الالتزام والثقافة المؤسسية الراسخة في مجال السلامة تعكس تطوراً كبيراً، مما يضع القطاع على قدم المساواة مع كبريات شركات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الاهتمام بالسلامة ليس مجرد التزام تنظيمي، بل هو ثقافة متجذرة تميز بيئة العمل في مصر، مما يمنح شركاء الاستثمار الثقة والاطمئنان على استدامة الأعمال.

وأضاف أن حماية العاملين والحفاظ على البيئة يمثلان أحد الركائز التي تبني عليها إيني شراكتها مع الحكومة المصرية. وأكد بروسكو أن وجود إيني في مصر يمتد لأكثر من 70 عاماً، مما يجعل التعاون بين الطرفين استراتيجياً وفريداً من نوعه.

وأوضح أن الشركة تُعد اليوم أكبر منتج ومستثمر في قطاع الطاقة المصري، مشدداً على أن هذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا الثقة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد التي تربط الشركة بالدولة المصرية.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن نجاح إيني في مصر يرتبط أيضاً بقدرتها على المواءمة بين تحقيق نتائج أعمال قوية والحفاظ على أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن هذه المعادلة الصعبة تمثل نموذجاً يمكن تصديره إلى أسواق أخرى حول العالم.