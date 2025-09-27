الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر لا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

ثمن رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الدكتور صلاح عبد العاطي، الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لا تزال الخط الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور عبد العاطي - في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز - "إن مصر تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وتساند الحقوق الفلسطينية و قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدت في إطار عربي وإسلامي وباتت خريطة طريق دولية ولكن في المقابل مضت إسرائيل في تنفيذ مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية والهيمنة على الشرق الأوسط".

وأضاف "أن هناك مجموعة من الخطط الأمريكية آخرها الخطة المقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقتبس عدد من النقاط التي وردت في الخطة المصرية ولكنها غير كافية" مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بقرار من مجلس الأمن يعطى المرجعية القانونية المطلوبة في إطار حماية الحقوق الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورا مهما في جهود وقف إطلاق النار والسعي بهذا الاتجاه يضاف الى العمل الدبلوماسي الهادف إلى ضمان وقف "الإبادة الجماعية" وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى إعادة الإعمار في قطاع غزة وفق رؤية فلسطينية وعربية تضمن منع تهجير الفلسطينيين.

وأوضح أنه منذ البداية مصر رفضت مخطط التهجير..مشددا على ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى المؤتمرات التي قامت مصر بعقدها في تحرك دبلوماسي واسع لقطع الطريق على مخططات الاحتلال وتشكيل حائط صد عربي ودولي في مواجهتها وقد نجح هذا الجهد المصري في جعل قضية وقف التهجير قضية لدولية.

وشدد على أن الدبلوماسية المصرية المكوكية لعبت دورا مهما في مساندة النضال الوطني الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى المقاربات التي قدمتها مصر والتي كانت الأساس لمعظم الإعلانات والقرارات الدولية ضمن خطة إعادة الإعمار والتعافي لقطاع غزة.