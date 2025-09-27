قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مصر لا تزال خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية

أ ش أ

ثمن رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الدكتور صلاح عبد العاطي، الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لا تزال الخط الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقال الدكتور عبد العاطي - في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز - "إن مصر تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي وتساند الحقوق الفلسطينية و قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة اعتمدت في إطار عربي وإسلامي وباتت خريطة طريق دولية ولكن في المقابل مضت إسرائيل في تنفيذ مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية والهيمنة على الشرق الأوسط". 
وأضاف "أن هناك مجموعة من الخطط الأمريكية آخرها الخطة المقدمة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقتبس عدد من النقاط التي وردت في الخطة المصرية ولكنها غير كافية" مؤكدا أهمية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بقرار من مجلس الأمن يعطى المرجعية القانونية المطلوبة في إطار حماية الحقوق الفلسطينية. 
وأشار إلى أن مصر تلعب دورا مهما في جهود وقف إطلاق النار والسعي بهذا الاتجاه يضاف الى العمل الدبلوماسي الهادف إلى ضمان وقف "الإبادة الجماعية" وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وصولا إلى إعادة الإعمار في قطاع غزة وفق رؤية فلسطينية وعربية تضمن منع تهجير الفلسطينيين. 
وأوضح أنه منذ البداية مصر رفضت مخطط التهجير..مشددا على ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى المؤتمرات التي قامت مصر بعقدها في تحرك دبلوماسي واسع لقطع الطريق على مخططات الاحتلال وتشكيل حائط صد عربي ودولي في مواجهتها وقد نجح هذا الجهد المصري في جعل قضية وقف التهجير قضية لدولية.
وشدد على أن الدبلوماسية المصرية المكوكية لعبت دورا مهما في مساندة النضال الوطني الفلسطيني والحقوق الفلسطينية، بالإضافة إلى المقاربات التي قدمتها مصر والتي كانت الأساس لمعظم الإعلانات والقرارات الدولية ضمن خطة إعادة الإعمار والتعافي لقطاع غزة.

الهيئة الدولية لدعم فلسطين فلسطين مصر القضية الفلسطينية

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

انهيار سقف

وقع عليهم سقف البيت.. تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر في العياط

مصنع المحلة المنهار

قرار عاجل من النيابة.. إخلاء سبيل ثلاثة من مستأجري مصنع المحلة المنهار بكفالة 10 آلاف جنيه

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة منشور "خطف داخل كافيه" بالقاهرة

بالصور

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

محمد منير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

انخفاض الخصوبة

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

القولون

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

