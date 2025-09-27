قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
برعاية وزير الثقافة ومحافظ بورسعيد.. إطلاق منتدى "اليافعين" بمشاركة 146 موهبة مصرية
نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين
في غياب مصطفى محمد.. نانت يتعادل مع تولوز 2ـ2 بالدوري الفرنسي
منذ 2018.. رئيس شعبة الأدوية: مصانع مصرية تنتج المكملات الغذائية بجودة عالية
مصر تعرض رؤيتها وإنجازاتها في مكافحة سرطان الثدي أمام الأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن استهداف استثمارات مالية جديدةبـ 168 مليار جنيه

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

خفضت الحكومة خلال الأسبوع الجاري من طلبات الاستثمارات غير المباشرة المستهدفة بقيمة تقدر بـ 6 مليارات جنيه وهي تعادل 124.9 مليون دولار عما جرى طرحه في الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.

لماذا الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

استثمارات جديدة

وصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 168 مليار جنيه بما يعادل 3.5 مليار دولار مقابل 174 مليار جنيه بما يعادل 3.614 مليار دولار ؛ تم طرحها في الأسبوع السابق

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تفاصيل الاستثمارات

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليار جنيه بتخفيض  حجمه 10 مليارات جنيه في الأسبوع الماضي.

ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 24 مليار جنيه بنفس قيمة ما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.

ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

توزيعات الاستثمار

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55  مليار جنيه بتخفيض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي 

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس المقبل

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه واستحقاق 5 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 28 مليار جنيه 

الفجوة التمويلية اخبار مصر مال واعمال طلبات الاستثمار أذون خزانة اجل 182 يوما اجل 273 يوما البنك المركزي الاستثمار غير المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

ميلك شيك الأناناس

منعش ومفيد.. طريقة تحضير ميلك شيك الأناناس

القولون

أرخص عشبة لعلاج آلام القولون واحتقان الأنف وألم الصدر

غسالة

إعدام خادمة فلبينية بعد إدانتها بقتل رضيع داخل غسالة ملابس

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد