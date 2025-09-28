بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان

تنظر بعد قليل، الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 56 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 4132 لسنة 2025، جنايات التجمع.



وجاء في أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2020 وحتى 5 يناير 2021، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بان تولى الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.



ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين جميعا جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعة مضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.