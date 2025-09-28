قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اقتصادية النواب يتساءل: كيف تحافظ الحكومة على استقرار الدولار وتحوّله لنمو حقيقي ومستدام؟

الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
فريدة محمد

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى حول خطط وسياسات الحكومة لاستمرار النجاحات التي تحققت في استقرار سعر الدولار، مع تساؤلات حول آليات دفع عجلة النمو الحقيقي ودعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة – الصناعة التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – السياحة – قناة السويس)، باعتبارها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.

وأشاد " عبد الحميد " بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإجابة على 5 تساؤلات عاجلة ومهمة للحفاظ على ما تحقق من استقرار ملموس فى سعر الدولار وهى  ما هي الخطط الحكومية لاستدامة هذا الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل؟و كيف ستدفع الحكومة عجلة النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الزراعة والصناعة التحويلية، بما يضمن خلق قيمة مضافة وزيادة الصادرات؟ وما هي خطط دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي؟ و كيف ستعزز الدولة من مكانة السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي؟ و إلى أي مدى يتم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان مواءمة الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية؟

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وفى مقدمتها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل وإنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية ، مؤكداً على ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات ووضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.

المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب استقرار سعر الدولار القطاعات الإنتاجية رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

ترشيحاتنا

فورد B Max موديل 2014

سوق المستعمل.. فورد B Max كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

الذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تدعم تطبيق الصور في ويندوز 11 بالذكاء الاصطناعي لتصنيف الملفات تلقائياً

الذكاء الاصطناعي

تعطُّل ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة «Apple Intelligence» بهواتف آيفون 17

بالصور

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد