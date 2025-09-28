راحة 48 ساعة في بتروجت عقب الفوز على المصري

قرر الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة السيد عيد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب الانتصار على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري.

وسجل أهداف بتروجت كل من مصطفى البدري، وهادي رياض، وأدهم حامد من ركلة جزاء.

وأشاد مجلس الإدارة والجهاز الفني بالروح القتالية والأداء المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال المواجهة، مؤكدين أن الفوز جاء نتيجة إصرارهم ورغبتهم في تحقيق الانتصار.

ويبدأ الفريق استعداداته عقب الراحة لمواجهة زد، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر المقبل.