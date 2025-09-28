وزير الخارجية يلتقي أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت ٢٧ سبتمبر بأعضاء الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء البعثات المصرية في الخارج.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أبرز أولويات التحرك المصري على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشدداً على أن التطورات المتسارعة في المحيط الإقليمي وعلى الصعيد الدولي تفرض مواصلة التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة والبعثات المصرية في الخارج.

وأكد أن وزارة الخارجية تظل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، بما يستلزم من جميع أعضائها أعلى درجات المهنية والانضباط والاستعداد المستمر للتعامل مع مختلف التحديات.

كما شدد وزير الخارجية على أن رعاية مصالح المواطن المصري في الخارج تأتي في صدارة أولويات عمل البعثات، منوهاً إلى أن البعد التنموي للعمل الدبلوماسي يقتضي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول الاعتماد، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصري.

وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية البعد الثقافي في عمل البعثات، مؤكداً أن قوة مصر الناعمة تمثل ركيزة أساسية للترويج لحضارة مصر وتاريخها العريق، وللتعريف بالمكتسبات التي يحققها الشعب المصري، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر ودعم مصالحها على الساحة الدولية.

واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالإشادة بالدور الذي يضطلع به الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك في خدمة أبناء الجالية المصرية والترويج للمصالح المصرية في المحافل الأممية والدولية، مؤكداً اعتزازه بجهودهم وداعياً إياهم لمواصلة العمل بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية.