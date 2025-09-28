برشلونة يستدرج ريال سوسييداد لخطف صدارة الليجا من ريال مدريد

يخوض برشلونة اختبارًا جديدًا اليوم الأحد عندما يستضيف ريال سوسيداد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء رافعًا شعار الفوز فقط، بعدما منحته خسارة ريال مدريد أمام أتلتيكو فرصة ذهبية للانقضاض على الصدارة، حيث يكفيه تحقيق الانتصار للوصول إلى قمة جدول الترتيب.

ويحتل برشلونة المركز الثاني حاليًا برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد، وفي حال تحقيق الفوز سيتصدر فريق البارسا جدول الدوي الإسباني برصيد 19 نقطة، مستغلا خسارة ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو بنتيجة 5-2.

بينما يعاني ريال سوسيداد من بداية متعثرة جعلته في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط.