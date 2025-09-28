قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
توك شو

الصحة: إدخال مؤشر كتلة الجسم في المبادرات الرئاسية يعزز الوقاية من السمنة

الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
إسراء صبري

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن إدخال مؤشر كتلة الجسم ضمن المبادرات الرئاسية ساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود الوقاية من السمنة باعتبارها أحد أبرز عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض مزمنة.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة تتحرك وفق المفهوم الشامل الذي أقرته منظمة الصحة العالمية، والذي ينظر إلى الصحة باعتبارها حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي، وليس مجرد خلو الإنسان من المرض.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن هذا التوجه انعكس في عدد من المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض غير السارية، ومبادرة الكشف على طلاب المدارس للأنيميا والتقزم والسمنة، إضافة إلى مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة صحة المرأة، وكذلك مبادرة رعاية كبار السن.

واضاف أن هذه الجهود أثمرت عن فحص أكثر من 61 مليون مواطن في إطار مبادرة القضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى إجراء فحوص سنوية لما يزيد على 14 مليون طالب، إلى جانب نحو 21 مليون سيدة ضمن المبادرات الموجهة لصحة المرأة.

وشدد على أن هذا الحجم من التغطية يعكس إصرار الدولة على الاستثمار في صحة المواطن، ويؤكد نجاح التجربة المصرية في التصدي لعوامل الخطورة وعلى رأسها السمنة.

وزارة الصحة السمنة الوقاية من السمنة منظمة الصحة العالمية

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

