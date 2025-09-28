الزمالك بالزي الأزرق أمام الأهلي في القمة غداً

كشف الإعلامي مينا ماهر عن زي القلعة البيضاء أمام الأهلي في القمة غداً.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك:"الزمالك بالزي الأزرق امام الأهلي في القمة غداً ".

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية غداً الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يقام لقاء القمة المرتقب بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتأكيد انطلاقته القوية مع مديره الفني الجديد يانيك فيريرا، فيما يبحث الأهلي تحت قيادة عماد النحاس عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات.

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الدفع بلاعب إضافي في خط الوسط من أصحاب الأدوار الدفاعية أمام الأهلي غداً الاثنين، بهدف فرض التوازن التكتيكي في مواجهة المارد الأحمر، مع الحفاظ على النزعة الهجومية التي يسعى المدرب لتوظيفها في بعض فترات اللقاء.

غياب محمد شحاته

يغيب عن الزمالك في هذه المواجهة لاعب الوسط محمد شحاتة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

عودة خوان بيزيرا

يعود الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف، حيث تراكمت عليه ثلاث بطاقات صفراء.

التحضير النفسي للاعبين

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي، حيث شدد على لاعبيه ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة، والالتزام الصارم بالتعليمات، خصوصاً في الشق الدفاعي.

الأهلي تحت قيادة عماد النحاس

على الجانب الآخر، قرر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرض السرية على التدريبات باستاد مختار التتش، في محاولة لمفاجأة الزمالك خلال اللقاء.

حظر إعلامي

فرض الجهاز الفني للشياط الحمر حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، مطالبهم بالابتعاد عن وسائل الإعلام والتركيز الكامل في المباراة المرتقبة.

الرغبة في تحقيق الفوز وتصحيح المسار

شدد النحاس على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لتصحيح المسار والعودة للمنافسة على صدارة الدوري، مؤكدًا أن لقاء القمة يمثل محطة فارقة في مسيرة الفريق هذا الموسم.