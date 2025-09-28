قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ مصادرة الماشية الهائمة في الشوارع
التخطيط: 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
رياضة

الزمالك بالزي الأزرق أمام الأهلي في القمة غداً

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي مينا ماهر عن زي القلعة البيضاء أمام الأهلي في القمة غداً.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك:"الزمالك بالزي الأزرق امام الأهلي في القمة غداً ".

وتتجه أنظار محبي الكرة المصرية غداً الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025 نحو استاد القاهرة الدولي، حيث يقام لقاء القمة المرتقب بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى نادي الزمالك للحفاظ على صدارة جدول الترتيب وتأكيد انطلاقته القوية مع مديره الفني الجديد يانيك فيريرا، فيما يبحث الأهلي تحت قيادة  عماد النحاس عن استعادة الثقة وتصحيح المسار بعد سلسلة من التعثرات.

يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا الدفع بلاعب إضافي في خط الوسط من أصحاب الأدوار الدفاعية أمام الأهلي غداً الاثنين، بهدف فرض التوازن التكتيكي في مواجهة المارد الأحمر، مع الحفاظ على النزعة الهجومية التي يسعى المدرب لتوظيفها في بعض فترات اللقاء.

غياب محمد شحاته

يغيب عن الزمالك في هذه المواجهة لاعب الوسط محمد شحاتة الذي يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة بالعضلة الخلفية، والتي أبعدته عن مباريات وادي دجلة والمصري والإسماعيلي والجونة.

عودة خوان بيزيرا

 يعود الجناح البرازيلي خوان بيزيرا للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الجونة بسبب الإيقاف، حيث تراكمت عليه ثلاث بطاقات صفراء.

التحضير النفسي للاعبين

أكدت مصادر من داخل القلعة البيضاء أن فيريرا يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب النفسي، حيث شدد على لاعبيه ضرورة التحلي بالهدوء والتركيز طوال المباراة، والالتزام الصارم بالتعليمات، خصوصاً في الشق الدفاعي.

الأهلي تحت قيادة عماد النحاس

على الجانب الآخر، قرر عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرض السرية على التدريبات باستاد مختار التتش، في محاولة لمفاجأة الزمالك خلال اللقاء.

حظر إعلامي

 فرض الجهاز الفني للشياط الحمر حظرًا إعلاميًا على اللاعبين، مطالبهم بالابتعاد عن وسائل الإعلام والتركيز الكامل في المباراة المرتقبة.

الرغبة في تحقيق الفوز وتصحيح المسار

شدد النحاس على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز لتصحيح المسار والعودة للمنافسة على صدارة الدوري، مؤكدًا أن لقاء القمة يمثل محطة فارقة في مسيرة الفريق هذا الموسم.

الزمالك الاهلي مباراة القمة

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

تشغيل الشباب

برلمانية: إطلاق أكاديمية لدعم وصول الشباب للفرص الاقتصادية تعزز فرص العمل

المهندس ياسر الحفناوي

ياسر الحفناوي: كلمة مصر بالأمم المتحدة خريطة طريق لحل قضايا المنطقة

مجلس النواب

طلب إحاطة لإغلاق أول أكاديمية لتعليم الرقص في مصر

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

