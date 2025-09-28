قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
الناقد أحمد سعد الدين: التمويل أبرز تحديات المهرجانات السينمائية

إسراء صبري

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن إقامة المهرجانات السينمائية في محافظات مختلفة تمثل خطوة مهمة لتحقيق اللامركزية الثقافية، وتمنح فرصًا أوسع للمواهب الشابة خارج القاهرة للاندماج في المشهد الفني.

وأشار خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك تحديات تواجه بعض المهرجانات، أبرزها أزمات التمويل التي قد تحد من قدرتها على استقطاب أفلام مميزة أو استضافة ضيوف عالميين.

وشدد على أن الحل يكمن في زيادة الدعم المالي وضمان وجود لجان تحكيم قوية ومستقلة، بما يعزز من مصداقية الجوائز ويرفع من قيمة المهرجانات المصرية على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زخماً فنياً كبيراً مع انطلاق موسم المهرجانات السينمائية، حيث تستضيف 5 محافظات مصرية 5 مهرجانات متنوعة في أقل من شهرين.

الناقد أحمد سعد الدين المهرجانات السينمائية التمويل صباح البلد المهرجانات

