الناقد أحمد سعد الدين: التمويل أبرز تحديات المهرجانات السينمائية

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن إقامة المهرجانات السينمائية في محافظات مختلفة تمثل خطوة مهمة لتحقيق اللامركزية الثقافية، وتمنح فرصًا أوسع للمواهب الشابة خارج القاهرة للاندماج في المشهد الفني.

وأشار خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد إلى أن هناك تحديات تواجه بعض المهرجانات، أبرزها أزمات التمويل التي قد تحد من قدرتها على استقطاب أفلام مميزة أو استضافة ضيوف عالميين.

وشدد على أن الحل يكمن في زيادة الدعم المالي وضمان وجود لجان تحكيم قوية ومستقلة، بما يعزز من مصداقية الجوائز ويرفع من قيمة المهرجانات المصرية على الساحة الدولية.

ولفت إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة زخماً فنياً كبيراً مع انطلاق موسم المهرجانات السينمائية، حيث تستضيف 5 محافظات مصرية 5 مهرجانات متنوعة في أقل من شهرين.