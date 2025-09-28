قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت
محافظ الدقهلية: لن نتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة
كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟
تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
شيماء جمال

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، في إطار توجه الأزهر نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه.

وتولى إعداد هذا المشروع فريق متخصص من قطاع المعاهد الأزهرية في مجال البرمجة، حيث صمم وطور التطبيق خصيصًا لتيسير القراءة الصحيحة للقرآن الكريم للطلاب والمعلمين على حدٍّ سواء.

كما أجرت الإدارة العامة لشئون القرآن المراجعة الفنية للتطبيق، لضمان دقة التلاوة وسلامة المحتوى ومطابقته لأحكام التجويد والضبط القرآني الصحيح.

ويُعَدّ التطبيق أداة تعليمية فعّالة تُسهِم في دعم عملية تعليم القرآن الكريم داخل المعاهد الأزهرية وخارجها، من خلال توفير تلاوة صحيحة وواضحة للمصحف الشريف.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم الديني، بما يُسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وتيسير حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.

قطاع المعاهد الأزهرية القارئ الإلكتروني للمصحف أحمد الطيب شيخ الأزهر المعاهد الأزهرية البرمجة القرآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

سعر الدولار

أعلي سعر دولار اليوم 28-9-2025

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

بالصور

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل في المرارة

انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة
انتبه .. 5 أعراض مبكرة قد تشير إلى مشاكل المرارة

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد