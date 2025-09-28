قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

أطلق قطاع المعاهد الأزهرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا بعنوان القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف، وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، في إطار توجه الأزهر نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه.

وتولى إعداد هذا المشروع فريق متخصص من قطاع المعاهد الأزهرية في مجال البرمجة، حيث صمم وطور التطبيق خصيصًا لتيسير القراءة الصحيحة للقرآن الكريم للطلاب والمعلمين على حدٍّ سواء.

كما أجرت الإدارة العامة لشئون القرآن المراجعة الفنية للتطبيق، لضمان دقة التلاوة وسلامة المحتوى ومطابقته لأحكام التجويد والضبط القرآني الصحيح.

ويُعَدّ التطبيق أداة تعليمية فعّالة تُسهِم في دعم عملية تعليم القرآن الكريم داخل المعاهد الأزهرية وخارجها، من خلال توفير تلاوة صحيحة وواضحة للمصحف الشريف.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم الديني، بما يُسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وتيسير حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.