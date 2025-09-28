فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي عقب مباراة القمة أمام الزمالك مساء غدٍ الاثنين في الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن المدير الفني المرتقب هو الدنماركي توماس توماسبيرج، الذي حسمت معه الإدارة كافة التفاصيل المالية والإدارية، بعد سفر أسامة هلال مدير التعاقدات والإسكاوتنج إلى أوروبا خلال الساعات الماضية لتوقيع العقود بشكل رسمي.

من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟

يبلغ توماسبيرج من العمر 50 عامًا، وبدأ مسيرته التدريبية عام 2013 كمدرب مساعد في نادي راندرز الدنماركي حتى 2017، قبل أن يحصل على أول تجربة له كمدير فني مع فريق هوبرو أي كي موسم 2017/2018، حيث قاد الفريق في 52 مباراة، فاز خلالها في 24 وتعادل في 11 وخسر 17، محققًا لقب دوري الدرجة الثانية.

وفي عام 2018 عاد توماسبيرج إلى راندرز كمدير فني واستمر حتى 2023، قاد خلالها الفريق في 186 مباراة، وحقق الفوز في 73 مواجهة مقابل 46 تعادلًا و67 خسارة، كما توج مع الفريق بلقب كأس الدنمارك موسم 2020/2021.

ومن مارس 2023 وحتى سبتمبر 2025، تولى توماسبيرج تدريب ميتلاند الدنماركي، وخاض معه 115 مباراة، انتصر في 66 وتعادل في 22 وخسر 27، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الدنماركي موسم 2023/2024.

وكان الأهلي قد قرر إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو يوم 30 أغسطس الماضي عقب الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري، ليتولى عماد النحاس المهمة بشكل مؤقت.