هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
اتحاد الجامعات العربية يؤكد دعمه لتطوير التعليم البيطري وإدماج الذكاء الاصطناعي

أنس راتب السعود، المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية
الديب أبوعلي

أكد الدكتور أنس راتب السعود، المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، أن الاتحاد يولي أولوية خاصة لدعم التخصصات الطبية والبيطرية، مشددا على أهمية هذا العلم باعتباره أحد أعمدة الأمن الصحي والغذائي وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر لكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على دعم إدماج التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في كافة التخصصات والعلوم، مؤكدا أن الطب البيطري يشهد اليوم ثورة حقيقية في التشخيص والعلاج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعزز سرعة ودقة اكتشاف الأمراض.

وأعلن عن قرب انعقاد المؤتمر الدولي الثاني الذي ينظمه الاتحاد بعنوان "الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل مستقبل التعليم العالي"، والذي سيناقش سبل تعزيز فرص استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تمكين الأكاديمية والبحث العلمي.

واستعرض المدير التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية أبرز الإنجازات والتطورات في كليات الطب البيطري بالجامعات العربية، مشيرا إلى أن جامعة المنصورة تقدم برامج متخصصة متميزة منها برنامج تميز الحيوانات الأليفة، وبرنامج تميز طب ورعاية الطيور والأرانب، وبرنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية، وبرنامج تميز المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية، وجامعة القاهرة: أنشأت مركزا بحثيا متخصصا في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وأسهمت في تطوير مجموعة من اللقاحات البيطرية.

وأشار إلى أن جامعة الملك فيصل، بالمملكة العربية السعودية، تميزت بأبحاثها المتقدمة في صحة الإبل والخيول، وقدمت إسهامات مهمة على المستويين الوطني والإقليمي، فضلا عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، والتى دمجت تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في التشخيص البيطري، خاصة في تحليل صور الأشعة والكشف المبكر عن الأمراض.

وأشاد الدكتور السعود بالإنجاز العلمي البارز لجامعة بغداد في العراق، التي حققت في تصنيف Scimago للمؤسسات لعام 2024 المركز الأول على مستوى العراق، والثالث في العالم العربي، والمرتبة 116 عالميا بين كليات الطب البيطري، مما يضعها ضمن أفضل 26% على صعيد العالم في هذا التخصص.

كما أشار إلى جهود جامعة الخرطوم في السودان التي ركزت على البحث العلمي في مجال تنمية الثروة الحيوانية باعتبارها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني السوداني، وجامعة بنغازي في ليبيا التي أعادت بناء وتطوير برامجها البيطرية رغم التحديات، لتواكب المعايير الأكاديمية العالمية.

ودعا الدكتور السعود إلى تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي لدعم مسيرة التميز والابتكار في مجال الطب البيطري، مؤكدا أن كليات الطب البيطري العربية أثبتت قدرتها على مواكبة التغيرات العالمية، سواء من خلال إدخال تقنيات الزراعة الذكية لمتابعة صحة الماشية، أو عبر الاستفادة من أدوات التشخيص المبكر والطب البيطري عن بعد.

وأكد التزام اتحاد الجامعات العربية الكامل بدعم هذا القطاع الحيوي، داعيا إلى أن يكون هذا اللقاء منصة للتعاون والإبداع، وفرصة لتأسيس مشاريع بحثية عربية وعالمية رائدة تعزز مكانة الكليات العربية في المحافل الدولية، موجها الشكر والتقدير إلى جامعة المنصورة العريقة على حسن الاستضافة، وإلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل لمسيرة التعليم العالي العربي.

