تعليم المنوفية يشهد توزيع الوجبة وتطبيق المنظومة الإلكترونية بالمدارس

انطلقت اليوم الأحد أعمال توزيع الوجبة المدرسية على مدارس محافظة المنوفية، وذلك مع بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية لضمان وصول الوجبة إلى مستحقيها بجودة عالية.

شهد فعاليات التسليم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بحضور الدكتورة أماني قطب موجه عام التغذية بالمديرية، والعميد أشرف الخولي قائد السيطرة بشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والعميد محمد شاهين رئيس لجنة متابعة تسليم الوجبة المدرسية من شركة سايلو فودز، وسعيد المنشاوي مندوب شركة المنشاوي جروب للخدمات اللوجستية المفوضة من الشركة لنقل وتوزيع الوجبات إلى المدارس.

وتمت عملية التسليم بمدرسة السلام بإدارة شبين الكوم التعليمية، حيث استلمت مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية وجبات مكونة من باكو بسكويت سادة + باكو بسكويت بالعجوة/ويفر، فيما بدأت مدارس التربية الخاصة وكذا المرحلتان الإعدادية والثانوية الرياضية في استلام الوجبات الجافة المخصصة لها.

وأكد الدكتور محمد صلاح أن الوجبة المدرسية تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم العملية التعليمية من خلال توفير بيئة صحية متكاملة للطلاب، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة وضمان وصولها بالشكل الأمثل.