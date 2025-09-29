قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
مرأة ومنوعات

بج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025: تجنب سوء الفهم

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

ركّز على خطوات واضحة وجهد دؤوب لإنجاز المهام. اطلب الدعم إذا شعرتَ بثقل المشروع، وأثنِ على زملاء العمل. دوّن ملاحظاتك لتجنب سوء الفهم، وكن مهذبًا في الاجتماعات.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

  إذا كان رواد الأعمال يرغبون في بدء شراكات، فاختر اليوم المناسب، لأنك سترى نتائج جيدة في وقت أقرب. سيجتاز الطلاب الامتحان اليوم، وقد يلتحق بعضهم بأول وظيفة لهم اليوم.. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 إذا كنتَ في علاقة، فقدم المساعدة في المهام الصغيرة وأظهر تقديرك لجهود شريكك. قد يستمتع الميزان العازب بالحديث الودي الذي يُؤدي إلى اهتمام أعمق، تجنب الأحكام المتسرعة واترك اللقاءات تسير بسلاسة. 

برج الميزان اليوم صحيًا

 العادات الصغيرة والمستقرة ستبني صحة جيدة وتمنحك شعورًا بالسكينة والقدرة على الاستمتاع بحياتك اليومية، استرح جيدًا، ابتسم، وكن لطيفًا

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

تجنب إقراض المال دون شروط واضحة. لا بأس بمكافأة صغيرة على حسن ميزانيتك، ولكن ضع أهدافك طويلة المدى في اعتبارك يساعدك تتبع نفقاتك على الشعور بالأمان والاستعداد للمستقبل، واطلب التوجيه.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الأقصر تواصل صيانة تاريخها الفرعوني بأعمال ترميم وحفائر في الكرنك

لجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.. الأقصر تواصل أعمال ترميم وحفائر الكرنك

الرئيس السيسي

توجيه رئاسي بـ خروج إحتفال المتحف المصرى الكبير بصورة عالمية ..ويوجه بـ خطة تسويقية لأسواق جديدة

رئيس الوزراء

الحكومة : توجيه رئاسي بـ الانتهاء من مشروعات النقل الأخضر .. وقريبا افتتاح مونوريل شرق النيل

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

