مصادر طبية: 6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة أحياء شرقي مدينة غزة

أعلنت مصادر طبية، بوجود 6 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة أحياء شرقي مدينة غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وطالبت وزارة الصحة في غزة ، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوفير الحماية الفورية للمرافق الصحية في مدينة غزة.

وأكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أنّ الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت تدفقًا كبيرًا للقوافل المصرية المحملة بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة عبر بوابة رفح، ومنها إلى معبر كرم أبو سالم.

وأوضح، في تصريحات مع الإعلامية دعاء جاد الحق، أنّ هذه التحركات تأتي في بداية أسبوع جديد عقب توقف استمر عدة أيام بسبب الإجازات لدى سلطات الاحتلال، مشيرًا إلى أنّ الرهان في هذه المرحلة على إدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات لتلبية الاحتياجات العاجلة للفلسطينيين.



