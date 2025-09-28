رضا شحاتة: تعرضنا لانتقادات قوية.. وهدفي بناء هوية لكهرباء الإسماعيلية

تحدث رضا شحاتة المدير الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية، عن فوز فريقه أمام المقاولون العرب، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: فريق كهرباء الإسماعيلية يتحسن مباراة عن الأخرى ونعمل على بناء هوية للفريق وليس أفراد

وأضاف: نعمل وفق لإمكانياتنا المادية والفنية وإدارة النادي ليست مستعجلة في النتائج ومتفهمين وضع النادي والإمكانيات ويعلمون ان هناك صعوبات سنواجهها مقارنة بإمكانيات باقي اندية الدوري الممتاز

وتابع: تعرضنا لانتقادات كبيرة قبل بداية الموسم، والجميع توقع عدم قدرتنا على تحقيق أي فوز، ولكن لا أحد يعلم ما مررنا ونمر به، وهدفي دائما أن أبني شخصية للفريق .